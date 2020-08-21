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Ekonomi Tüketici güven endeksi azaldı
Ekonomi

Tüketici güven endeksi azaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:15:38 -
Tüketici güven endeksi azaldı

ANKARA (AA) - Tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2,2 azalarak 59,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 2,2 azaldı. Temmuz ayında 60,9 olan endeks değeri ağustosta 59,6'ya geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi söz konusu ayda yüzde 3,5 düşerek 77,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 3,3 azaldı ve 79,5'e düştü.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 2,5 azalarak 59,5 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 8,8 yükselişle 21,7 oldu.

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