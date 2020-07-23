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Ekonomi

Tüketici güven endeksi azaldı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:13:52 -
Tüketici güven endeksi azaldı

ANKARA (AA) - Tüketici güven endeksi temmuzda geçen aya göre yüzde 2,7 azalarak 60,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 2,7 azaldı. Haziran ayında 62,6 olan endeks değeri temmuzda 60,9'a geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi söz konusu ayda yüzde 0,9 artarak 80,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 3,9 azaldı ve 82,2'ye düştü.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 1,7 azalarak 61 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 14 düşüşle 19,9 oldu.

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