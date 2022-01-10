Tüketici fiziksel alışverişlerde nakit internette kredi kartı ödemesini tercih etti

26 ilde 18 yaş üstü 2 bin 250 tüketiciyle 2020 yılında yapılan anket verileri analiz edilerek hazırlanan raporda çarpıcı bilgiler yer aldı. Buna göre tüketicinin mağaza, pazar, dükkân gibi alışverişlerinde en çok kullandığı ödeme yöntemi yüzde 60.8’le nakit oldu. İnternet ve internet dışında mesafeli yöntemlerle yapılan alışverişlerde en çok kullanılan ödeme yöntemi ise yüzde 73.2’yle kredi kartı olarak tespit edildi. Banka kartı kullanımı her iki alışveriş türünde de üçüncü en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak kayıtlara geçti.

Veriler dikkat çekici

Kadınlar ve erkeklerce mağaza, pazar, dükkân alışverişlerinde kullanılan ödeme yöntemlerinin başında nakit öne çıktı. Erkeklerin yüzde 65.6’sının, kadınların yüzde 59’unun bu ödeme yöntemini tercih ettiği belirlendi. Kadınlar tarafından yapılan alışverişlerde kredi kartı kullanımın yüksek olması dikkati çekti. Mağaza, pazar, dükkân alışverişlerinde kadınların yüzde 54.8’i erkeklerin yüzde 54.6’sı kredi kartıyla ödeme yapıyor.

Nakit kullanımında ortaokul mezunları yüzde 80.3’le, kredi kartı kullanımında ise üniversite ve üzeri eğitim düzeyindekiler 65.5’le başı çekiyor.

Eğitim düzeyi belirleyici

İlkokul mezunu ve altı eğitim seviyesindekilerin yüzde 66.9’u nakit, yüzde 44.8’i kredi kartı, yüzde 32.7’si banka kartı ve yüzde 1.2’si sanal kart kullanıyor. Üniversite ve üstü mezuniyeti olanların yüzde 56.7’si mağaza, dükkân, pazar alışverişinde nakit ödeme, yüzde 65’i kredi kartı, yüzde 25.6’sı banka kartı ve yüzde 1.3’ü sanal karttan ödeme gerçekleştiriyor.