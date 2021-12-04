Tüketici fiyatları yüzde 21.31 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 9.99 yıllık bazda yüzde 54.62 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 17.71, üretici fiyatları yüzde 38.94 artış kaydetti.

Geçen ay TÜFE’de kapsanan 415 maddeden 34’ünün ortalama fiyatı düşerken 36’sının değişmedi, 345’inin ise arttı. Kasım’da en fazla fiyat artışı ise yüzde 24.81’le patlıcanda görüldü. Bu ürünü yüzde 21.71’e sivri biber, yüzde 19.55’le LPG (araba tüpü dolum) ücreti takip etti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler yüzde 18.45’le mücevher, yüzde 15.24’le domates, yüzde 14.16’yla tüp gaz ücreti oldu. En fazla fiyat düşüşü de yüzde 38.76’yla karnabaharda gözlendi. Bu ürünü yüzde 21.42’yle ıspanak, yüzde 20.12’yle kıvırcık, yüzde 17.54’le limon, yüzde 14.44’le pırasa izledi.