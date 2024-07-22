Tüketici dernekleri fahiş su faturasına tepki gösterdi! Paranızı Ekrem’e kaptırmayın

Buğra Kardan İstanbul

Borca batan, iflasla boğuşan CHP’li belediyelerin vukuatları bitmiyor. Arpalığa dönen bu belediyeler, devamlı büyüyen bütçe açıklarını kapatmak için zamlara ve fatura oyunlarına yöneldi. CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminde olan İBB’den ise skandal bir adım daha geldi. İSKİ, 25-35 olması gereken su faturası gün sayısını 40 ve üzerine çıkardı. Zamanında okunmayan faturalardan ötürü su kullanımının 2. kademe üzerinden hesaplanması mağduriyetlere yol açtı. 1’inci kademede fatura gün sayısı 25-35 gün olup 0-15 metreküp için 32.38 lira ve atık su kullanım bedeli talep ediliyor. 2’nci kademede ise 15-30 metreküp için 49.17 lira fatura çıkarılıyor.

Fatura oyunları

Pandemi döneminde sayaç okumasını 25-35 günden 45 güne taşıyan İGDAŞ’ın yöntemini uygulayan İSKİ’ye tepki yağdı. Su kullanıcıları, peş peşe şikâyet dilekçeleri verdi. İmamoğlu’ndan güç alan İSKİ’nin dilekçelere “Faturalarda tahakkuksal hata bulunmamaktadır” şeklindeki cevabı ise bardağı taşıran damla oldu. Tüketici derneklerinin yetkilileri, İBB’nin 16 milyona suyu dahi çok gördüğünü belirterek, CHP’li belediyenin fatura oyununa “dur” demesi gerektiğini aktardılar.

Hakeme başvurulmalı

Akit’e konuşan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, şunları söyledi: “İSKİ, alicengiz oyunu yapıyor. Kademeler farklılaşınca birim fiyatı da başkalaşıyor. Okuma süresi artınca kullanıcıya yüklü fatura geliyor. Buna hakkı yok. Bedava olması gereken su için fahiş bedeller biçilmesi kabul edilemez. Tanık olduğumuz olay, CHP’li İBB yönetiminin söylemleriyle tezat oluşturuyor. Suya erişim kolaylaşmalı. İSKİ, derhâl hatadan dönmeli ve okuma periyodunu eski hâline getirmeli. Hanelere yüklü faturalar çıkarılmamalı. Vatandaşlara sıkıntı çektirilmemeli. İSKİ’nin su kullanıcılarının yakınmalarına kulak vermediğini üzülerek görüyoruz. ‘Faturalarda tahakkuksal hata bulunmamaktadır’ ne demek Allah aşkına? Bu ‘Ben yaptım, oldu’ demek. Kullanıcılar, bize başvursunlar. Biz, onlara gerekli yardımı yaparız. Onlar adına tüketici hakem heyetlerine müracaat eder, emsal karar çıkarırız. Hukuki girişimlerde bulunuruz. Su, kamusal hizmettir. Bu hizmeti önlemeye yönelen, hileye tevessül eden yanlış yapar. İBB Meclisi de eyleme geçmelidir. Bu durumun nedenini öğrenmeli ve gidermeli. İBB ve İSKİ yanlış kararı iptal etmelidir. İzmir’de, Antalya’da suya art arda yapılan zamlardan dert yanılırken İstanbul’da fatura gün sayısının arttırılması cepleri yakmıştır.”

İtirazda bulunulsun

Tüketicileri Koruma Genel Derneği Başkanı Aziz Koçal da, şunları dile getirdi: “Normalde sayaç okuma günü için ay baz alınır. Ve kademe kullanımları da ay baz alınarak hesaplanır. Ancak bazı mücbir sebepler uzun tatil süreleri gibi durumlarda nadiren de olsa elektrik, su, doğal gaz okuma günlerinde aralık 45 güne kadar çıkabiliyor. Bu gibi durumlar hariç normal günlerde sayaç okuma 25-35 gün aralığından fazla ise ve bundan dolayı kademe yüksekliği söz konusu olup tüketici normal fatura bedelinden fazla bir bedel ödemekle karşı karşıya kalmış ise öncelikle ilgili kuruma itirazını yapabilir. Ret yanıtı geldiği takdirde kaymakamlıklarda veya İl Ticaret müdürlüklerinde bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler. Başvuru şahsen olabileceği gibi E-devlet üzerinden de yapılabilir. Başvurularından bir önceki ve mevcut faturalarının fotokopilerini sunmaları gerekir.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO