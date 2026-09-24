Daha önce de MHP’yi satmıştı! CHP'yi de sattı gitti

MUHAMMET KUTLU ANKARA

MHP’de siyaset yaptığı dönemde MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye mektup yazarak; “Partiyi, CHP’ye benzetmekle suçlayan” sonra da kalkıp CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı seçilen Mansur Yavaş, bir tarihi satışa daha imza attı. CHP üyesi olduğu halde 9 Eylül’de gerçekleşen CHP’nin 103. yıl kutlamalarına katılmak yerine bir mesajla geçiştirerek tepki çeken Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine ilişkin “potansiyel cumhurbaşkanı adayımız” açıklamasının ardından apar topar CHP’den de istifa etti. Yavaş’ın istifasının ardından Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Şereflikoçhisar, Polatlı ve Nallıhan belediye başkanları da CHP’den istifa ettiklerini duyurdular. Yavaş’ın Ankara’nın sellerle, su baskınlarıyla boğuştuğu sırada gerçekleştirdiği istifa hamlesi, sel felaketi sırasında bile siyasi kariyer planları yaptığını gözler önüne serdi.

MÜSLİM SARI’NIN SÖZLERİNİ BAHANE OLARAK KULLANDI

YP Lideri Özgür Özel’in, kendisinin “potansiyel cumhurbaşkanı adayı” olduğuna yönelik sözleri sonrası CHP’den ayrılmak için bahane kolladığı belirtilen Yavaş’ın, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın “Hiç kimse CHP’den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP’den üstün görmesin. Parti faaliyetleriyle alakalı programlar olduğunda, belediye başkanlarının buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına, ‘Bilgi verdim’ diyemez. Biz, Belediye Başkanları Toplantısı’ndan sonra çıkacak duruma göre bir değerlendirme yaparız” şeklindeki sözlerinin ardından yaptığı istifa açıklamasında; “Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

“YAVAŞ, CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN HER KILIĞA GİRMEKTEN ÇEKİNMEZ”

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, Yavaş’ın istifasına ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Mansur yine şaşırtmadı. Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için CHP’ye benzemekle suçladığı MHP’yi satıp CHP’ye geçen biri olarak kendine yakışanı yaptı. Yavaş’ın geçmişte, MHP’den ayrılırken söyledikleriyle bugün yaptıkları, omurgalı bir duruşunun olmadığının en somut göstergesidir. Siyaset omurgalı insanların işidir. Siyasette ancak omurgalı duruş sergileyenlerin toplumda karşılığı olur. Bir makama gelmek için her kılığa giren insan öncelikle kişilik problemleri olduğunu gösterir. Tanıdığımız Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olmak için her kılığa girmekten çekinmez. ‘Taraf olmayan bertaraf olur’ sözü bu gibi durumlar içindir. Mansur Yavaş herkese boncuk dağıtıyor. Güya, tarafsız bir politika izliyormuş gibi arz-ı endam ediyor. Sadece bu olsa inanırsınız ama, Yavaş’ın birtakım küçük partileri gizliden desteklediği, onları bir şekilde beslediği şeklinde uzun süredir siyasi kulislerde dolaşan iddialar var. Sanırım Mansur Yavaş, eğer Yeni Parti kendisini aday göstermezse, A, B, C planı gibi diğer küçük partilerden Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlıyor. Böylece seçimlerin ikinci tura kaldığında kendisinin seçimi kazanacağını zannediyor. Ama bu toplum güven duymadığı insanlara asla prim vermez. Sadece belli bir marjinal kesimi aldatabilir. Toplumun kahır ekserisi, oynanan oyunun farkındadır” dedi.

“YENİ BİR ORTA YOL ARAYIŞINDAKİ POTANSİYELİ GÖZLEMLEYECEKTİR”

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan da Yavaş’ın istifasına ilişkin şu analizi yaptı: “Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edeceği 9 Eylül tarihindeki kuruluş yıldönümün programına katılmaması göstermişti zaten. Yavaş’ın ‘tarafsız olacağım’ şeklinde o zaman yaptığı açıklamalar da zaten daha tercihini yapamamış veya tercihini yaptığı yere geçmek için, fırsat kolladığını belli etmişti. Bağımsız kalacağını açıklayan Yavaş’ın Yeni Parti’ye geçme ihtimalini değerlendirdiğimizde, zorunlu kalırsa geçeceği sonucuna varırız. Ama normal şartlarda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in, daha önce ona ciddi bir kazık atıp, cumhurbaşkanlığı potansiyel adaylığını kenara itmelerine rağmen, Yeni Parti’ye geçerse kendini inkar etmiş olur. Kendisinin de söylediği gibi bağımsız devam etmesi halinde de merkez sağda veyahut merkezde, oluşan boşluğun adayı olarak potansiyel oluşturmaya çalışacaktır. Aksi takdirde, alelacele yapacağı tercih, tamamen cumhurbaşkanlığı potansiyelini ortadan kaldırır. Yavaş’ın istifasında, Özgür Özel’in ‘potansiyel cumhurbaşkanı adayları’ olduğuna yönelik açıklamasının etkisi de vardır ama, onun bir yem olduğunu anlamıyorsa zaten iyi bir siyasetçi değildir. Daha önce Özgür Özel’in İmamoğlu ile beraber attığı kazığın farkına varmadan hâlâ Özgür Özel’in sözleriyle buna hevesleniyorsa siyaseti bilmiyor demektir. Yavaş, ikinci bir orta yol arayışlarındaki potansiyeli gözlemleyip, ona göre hareket etmeye çalışacaktır.”