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İHA gerilimi tırmandırdı: Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı

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AA Giriş Tarihi:

İHA gerilimi tırmandırdı: Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı

Pakistan, Afganistan’dan havalandığı belirtilen insansız hava araçlarının tespit edilmesinin ardından harekete geçti. İslamabad yönetimi, Afganistan’daki 10 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

#1
Foto - İHA gerilimi tırmandırdı: Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı

Afganistan topraklarından havalanan bazı İHA'ların 23 Eylül'de Pakistan'a girme girişimi olduğunu ve bunu engellediklerini belirten Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, "Pakistan, meşru müdafaa hakkını kullanarak bu İHA'ların havalanması ve depolanması için kullanılan Afganistan'daki 10 hedefe yönelik hassas hava ve İHA saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

#2
Foto - İHA gerilimi tırmandırdı: Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı

AFGANİSTAN'A "SALDIRILARI DURDURUN" ÇAĞRISI: Tarar, Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik hiçbir saldırıyı hoş görmeyeceklerini belirterek, "Pakistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlal, derhal ve kararlı bir yanıt bulacaktır." mesajını verdi. Afganistan yönetimini acilen saldırıları durdurmaya davet eden Tarar, "Pakistan gerginliği tırmandırma peşinde değildir ve bölgesel barış, diyalog ve yapıcı işbirliğine olan bağlılığını sürdürmektedir. Bu bağlılık, zayıflık ya da düşmanca eylemlere karşı sınırsız hoşgörü olarak yanlış anlaşılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İHA gerilimi tırmandırdı: Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı

PAKİSTAN'IN SALDIRILARINDA 4 SİVİL ÖLDÜ: Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan'ın saldırıları sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Söz konusu saldırıları kınadıklarını bildiren Mücahid, bu saldırılara "uygun şekilde” karılık verileceğini kaybetti.

#4
Foto - İHA gerilimi tırmandırdı: Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı

NE OLMUŞTU? Pakistanlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, Afganistan'dan sınır karakollarına yönelik saldırı ve sızma girişimlerini engellediklerini duyurmuştu. Diğer yandan, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, böyle bir saldırının gerçekleşmediğini açıklamıştı.

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