Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı
Avrupa Birliği otomobil pazarı ağustosta hareketlendi. ACEA verilerine göre yeni otomobil satışları yıllık bazda yüzde 4,5 artarak 708 bin 211’e ulaştığı belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa Birliği otomobil pazarı ağustosta hareketlendi. ACEA verilerine göre yeni otomobil satışları yıllık bazda yüzde 4,5 artarak 708 bin 211’e ulaştığı belirtildi.
ACEA verilerine göre, Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları ağustosta, yıllık bazda yüzde 4,5 artarak 708 bin 211'e ulaştı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükselerek 708 bin 211 oldu. Ağustosta Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,2'si hibrit, yüzde 27,7'si elektrikli, yüzde 18,9'u benzinli, yüzde 11,1'i şarj edilebilir (Plug-In) hibrit, yüzde 6,4'ü dizel ve yüzde 2,7'si diğer yakıt türlerinde oldu.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI: Elektrikli otomobil satışları ağustosta, yıllık bazda yüzde 62,7 artarak 196 bin 486'ya ulaştı. Elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 72'yi buldu.
YENİ OTOMOBİL SATIŞLARI: Yeni otomobil satışları ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 3,2, Fransa'da yüzde 7,4 ve İspanya'da yüzde 11,8 arttı.
OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE SATIŞLAR: Ocak-ağustos döneminde ise AB'deki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artışla 7 milyon 546 bin 397'ye çıktı.
EN FAZLA SATIŞ VOLKSWAGEN GRUBU'NDA: Otomotiv üreticilerine göre ağustosta AB'de en fazla yeni otomobil satışını, 183 bin 617 araçla Volkswagen Grubu yaptı.
Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 99 bin 145 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 66 bin 456 yeni otomobille üçüncü oldu.
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