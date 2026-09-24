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Otomotiv
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Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı

Avrupa Birliği otomobil pazarı ağustosta hareketlendi. ACEA verilerine göre yeni otomobil satışları yıllık bazda yüzde 4,5 artarak 708 bin 211’e ulaştığı belirtildi.

#1
Foto - Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı

ACEA verilerine göre, Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları ağustosta, yıllık bazda yüzde 4,5 artarak 708 bin 211'e ulaştı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

#2
Foto - Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükselerek 708 bin 211 oldu. Ağustosta Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,2'si hibrit, yüzde 27,7'si elektrikli, yüzde 18,9'u benzinli, yüzde 11,1'i şarj edilebilir (Plug-In) hibrit, yüzde 6,4'ü dizel ve yüzde 2,7'si diğer yakıt türlerinde oldu.

#3
Foto - Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI: Elektrikli otomobil satışları ağustosta, yıllık bazda yüzde 62,7 artarak 196 bin 486'ya ulaştı. Elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 72'yi buldu.

#4
Foto - Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı

YENİ OTOMOBİL SATIŞLARI: Yeni otomobil satışları ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 3,2, Fransa'da yüzde 7,4 ve İspanya'da yüzde 11,8 arttı.

#5
Foto - Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE SATIŞLAR: Ocak-ağustos döneminde ise AB'deki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artışla 7 milyon 546 bin 397'ye çıktı.

#6
Foto - Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı

EN FAZLA SATIŞ VOLKSWAGEN GRUBU'NDA: Otomotiv üreticilerine göre ağustosta AB'de en fazla yeni otomobil satışını, 183 bin 617 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

#7
Foto - Ağustos rakamları belli oldu: AB'de otomobil satışları arttı

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 99 bin 145 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 66 bin 456 yeni otomobille üçüncü oldu.

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