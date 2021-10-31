Tuile nedir, nasıl yapılır?

Fransız mutfağından tüm dünyaya yayılan lezzetlerden biri tuile. Tuil, tuille gibi farklı şekilde de yazılabiliyor, Fransızca'da "kiremit" anlamına geliyor.Tuile tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

10 gr un

90 ml su

1 çorba kaşığı yağ

Yapılışı

Karışımı uygun bir kapta buluşturalım. Kızgın bir teflon tavayı iyice ısıtalım bir kaşık yağ dökelim kepçe yardımı ile tavaya bir kepçe dökelim pişmesin bekleyin kıvama gelecektir. Renklendirmek için pancar suyu maydanoz suyu koyalım. Afiyet olsun.