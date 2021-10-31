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Kadın - Aile Tuile nedir, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tuile nedir, nasıl yapılır?

Fransız mutfağından tüm dünyaya yayılan lezzetlerden biri tuile. Tuil, tuille gibi farklı şekilde de yazılabiliyor, Fransızca'da "kiremit" anlamına geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 22:48:00 -
Tuile nedir, nasıl yapılır?

Fransız mutfağından tüm dünyaya yayılan lezzetlerden biri tuile. Tuil, tuille gibi farklı şekilde de yazılabiliyor, Fransızca'da "kiremit" anlamına geliyor.Tuile tarifi nasıl yapılır?

 

Malzemeler

  • 10 gr un
  • 90 ml su
  • 1 çorba kaşığı yağ

Yapılışı

Karışımı uygun bir kapta buluşturalım. Kızgın bir teflon tavayı iyice ısıtalım bir kaşık yağ dökelim kepçe yardımı ile tavaya bir kepçe dökelim pişmesin bekleyin kıvama gelecektir. Renklendirmek için pancar suyu maydanoz suyu koyalım. Afiyet olsun.

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