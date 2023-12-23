TÜİK'ten 'Alo 124' iddialarına yalanlama!

TÜİK, WhatsApp ve sosyal medyada dolaşan iddialar hakkında, "Alo 124 TÜİK Çağrı Merkezi numarası olan 124'ten gelen çağrının açılması sonrası görüşmenin kabul edilmemesi ya da görüşmenin yarıda bırakılması durumunda idari para cezası kesildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." açıklaması yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Alo 124 TÜİK Çağrı Merkezi hakkındaki iddiaları yalanladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile WhatsApp gruplarında paylaşımlar yapıldığına işaret edilerek, "Alo 124 TÜİK Çağrı Merkezi numarası olan 124'ten gelen çağrının açılması sonrası görüşmenin kabul edilmemesi ya da görüşmenin yarıda bırakılması durumunda idari para cezası kesildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, TÜİK personeli tarafından, tam sayım veya örnekleme çerçevesinde belirlenen hane halkı üyeleri ile Alo 124 TÜİK Çağrı Merkezi aracılığıyla telefonla veri derleme yöntemi kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilebildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, cevaplayıcıların Anayasa'da belirlenen temel haklar ve ödevler çerçevesinde, kendilerinden istenen bilgi ve verileri, Başkanlığın belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz verme zorunluluğu bulunmaktadır. Hasta, yaşlı, trafikte olma ve benzeri nedenlerle konuşamayacak durumda olan fertler, telefon araması gerçekleştiren TÜİK personeli ile belirlenecek uygun bir zaman için randevulaşarak katılım sağlayabilmektedirler. Kurumumuzun çalışmalarını hedef alan manipülatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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