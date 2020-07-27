TÜİK ve HAK personel alacak

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), çeşitli pozisyonlarda 15 personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilanlara göre, TÜİK, tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Sınav ilanında belirtilen şartları sağlayan adayların başvurularını TÜİK'e şahsen veya e-posta yoluyla yapmaları gerekecek.

HAK ise merkez teşkilatında boş bulunan 8 helal akreditasyon uzman yardımcısı kadrosu için çeşitli öğrenim dallarından mezun personel istihdam edecek.

Söz konusu alım için yapılacak sınava başvurular, 4-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, istenilen belgelerle şahsen veya iadeli taahhütlü olmak koşuluyla posta yoluyla HAK'a başvuracak.