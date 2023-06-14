TÜİK Süt ve Süt Ürünleri üretimine ilişkin olan verileri yayınladı! Üstüne basa basa uyardı

TÜİK Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini duyurdu. Yayınlanan bültende süt ve süt ürünlerinin kullanım sıklığına ve artışına dikkat çekildi.

Ticari süt işletmelerince 879 bin 602 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4; Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artış gösterdi.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 19,6, inek peyniri üretimi yüzde 2 ve içme sütü üretimi yüzde 0,7 artarken; yoğurt üretimi yüzde 7,1 ve tereyağı üretimi yüzde 16,5 azaldı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 8,2, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 ve ayran üretimi yüzde 5,6 artarken; yoğurt üretimi yüzde 0,1 ve tereyağı üretimi yüzde 23,4 azaldı.



