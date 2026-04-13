TÜİK, şubat ayı toplam ciro rakamlarını açıklandı
Ekonomi

TÜİK, şubat ayı toplam ciro rakamlarını açıklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
TÜİK, şubat ayı toplam ciro rakamlarını açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), şubat verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi yıllık yüzde 34,2 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 arttı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 34,2 artış gösterdi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 31,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 20,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azaldı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi.

TÜİK duyurdu: İşsizlik rakamları belli oldu!
TÜİK duyurdu: İşsizlik rakamları belli oldu!

Ekonomi

TÜİK duyurdu: İşsizlik rakamları belli oldu!

Gözler TÜİK’te: Mart Ayı Enflasyon Verileri Yarın Açıklanıyor!
Gözler TÜİK’te: Mart Ayı Enflasyon Verileri Yarın Açıklanıyor!

Gündem

Gözler TÜİK’te: Mart Ayı Enflasyon Verileri Yarın Açıklanıyor!

TÜİK açıkladı! Ticaret satış hacmi yükseldi
TÜİK açıkladı! Ticaret satış hacmi yükseldi

Yerel

TÜİK açıkladı! Ticaret satış hacmi yükseldi

