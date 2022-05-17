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Ekonomi TÜİK personel alıyor
Ekonomi

TÜİK personel alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 14 (On Dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:15:00 -
TÜİK personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 01/06/2022 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

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