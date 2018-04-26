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TÜİK olarak ürettiğimiz istatistiklere güveniyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, açıklamalarda bulundu.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:41
TÜİK olarak ürettiğimiz istatistiklere güveniyoruz

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, istatistik üretim sürecinde kullandıkları tekniklerin çok üst düzeye eriştiğini belirterek, “Anketörlerimiz bir haneyi 1 değil, 3-5 kez ziyaret ederek kişinin kendisinden birebir bilgiyi alıyor. Bugün AB’de proxy (temsilci) oranları yüzde 15 gibi gözüküyor ama biz proxy’lerde yüzde 10’lara, yüzde 5’lere düştük. Bu kalitemizin bir göstergesi. Biz ürettiğimiz istatistiklere güveniyoruz” dedi.

Gökalp, Türkiye’nin istatistik altyapısından sorumlu olan TÜİK’in, başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB) istatistik ofisleri olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarca belirlenen tanım, kapsam ve standartları kullandığını söyledi.

TÜİK olarak yaptıkları işin önemine dikkati çeken Gökalp, istatistiğin, geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarı olduğunu ifade etti.

Gökalp, son zamanlarda kayıt sisteminin gelişmesiyle ekonomik araştırmalar kapsamındaki çalışmaların büyük bir kısmını, idari kayıtlardan elde ettiklerini aktararak, artık modern bir istatistik üretim süreci yönettiklerini kaydetti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 13:41
  1. TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp
  2. TÜİK
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Avrupa Birliği

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