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Aktüel TÜİK çocuklar için hayata geçirdiği portalı güncelledi
Aktüel

TÜİK çocuklar için hayata geçirdiği portalı güncelledi

Yeniakit Publisher
2024-04-24 16:03:00 -
TÜİK çocuklar için hayata geçirdiği portalı güncelledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuklara istatistiği sevdirmek ve veri okuryazarlığını artırmak için hayata geçirdiği “TÜİK Çocuk” portalını güncelledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Ofisiyle yürütülen çalışmayla istatistikle ilgili kavramların çocuklara eğlenceli şekilde öğretilmesi ve onların gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Portalda; Türkiye, çocuk hakları ve istatistik bilimine dair bilgilerin yer aldığı 3 video ile saklambaç, körebe, sek sek gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili bölüm de bulunuyor.

Portal aracılığıyla çocuklar isim, doğum tarihi, boy, kilo gibi bilgilerini girerek, kendileriyle ilgili istatistiklere erişebiliyor. Farklı biçimlerde isim sertifikası oluşturma imkanı da sağlayan portalda, çocukların ilgisini çekecek oyunlar, gezegenlere ait bilgiler ve TÜİK’in tanıtıldığı bir “metaverse” dünyası yer alıyor.

Söz konusu portala “https://tuikcocuk.tuik.gov.tr” web adresi üzerinden erişilebiliyor..
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