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Aktüel TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 77’si işinden memnun
Aktüel

TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 77’si işinden memnun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gençlerin yüzde 48’inin kazandığı paradan memnun olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 19:35:00 -
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 77’si işinden memnun

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasını yayınladı.

Araştırmaya göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26,0 iken 2020 yılında yüzde 28,3 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında yüzde 18,3 iken 2020 yılında yüzde 21,2 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 34,0 iken 2020 yılında yüzde 35,7 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020'de gençlerin yüzde 77,1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48,8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 80,4 ve yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

"Gençlerin yüzde 47’den fazlası mutlu"

Araştırmaya göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56,7 iken 2020 yılında yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020'de genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020'de yüzde 20,7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51,0'ının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

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