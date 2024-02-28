Tuhaf hareketleriyle manşet olan Biden sağlık kontrolünden geçti
Ayakta duramayışı, her seferinde yere kapaklanması ve tuhaf hareketleriyle sağlık durumunun iyi olmadığı düşünülen ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
ABD Başkanı Joe Biden, rutin sağlık kontrolü için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti.
Biden, hastane dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçlarının geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu belirtti.
Sağlıklı olduğu belirtilmişti
Doktorlar, geçen yıl yapılan muayenede 81 yaşındaki Biden'ın sağlıklı ve "göreve uygun" olduğunu belirtmişti.
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