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Gündem Tüh senin suratına! Bahreyn Kralı'ndan İsrail rezaleti
Gündem

Tüh senin suratına! Bahreyn Kralı'ndan İsrail rezaleti

Yeniakit Publisher
2023-11-19 10:57:00 - 2023-11-19 11:00:10

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Hamas'ı kınayarak İsrail'e karşı saldırıların barbarca olduğunu savundu.

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, Bahreyn'den skandal bir Hamas açıklaması geldi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, binlerce Filistinli'yi katleden İsrail'e karşı direniş gösteren Hamas'ı kınadı.

El Halife, "Hamas'ı açıkça kesin bir dille kınıyorum. Ben siyasi duruşun değil, sivillerin ve masumların yanındayım" dedi.

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Yorumlar

yakup soner

ben her zaman diyorum yine haklı çıktım bunların ebu cehil çocuklarından oldugundan ne yazıktırki

İsmail

Zaten bunlara insan demek zuldur bunlarda bebek katilleri ne beklenir ki.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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