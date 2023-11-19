Tüh senin suratına! Bahreyn Kralı'ndan İsrail rezaleti
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Hamas'ı kınayarak İsrail'e karşı saldırıların barbarca olduğunu savundu.
İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, Bahreyn'den skandal bir Hamas açıklaması geldi.
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, binlerce Filistinli'yi katleden İsrail'e karşı direniş gösteren Hamas'ı kınadı.
El Halife, "Hamas'ı açıkça kesin bir dille kınıyorum. Ben siyasi duruşun değil, sivillerin ve masumların yanındayım" dedi.