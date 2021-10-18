TÜGVA’dan tepki! Çek kirli ellerini üstümüzden!

Taksim Camiinde sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili grup adına açıklama yapan TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, CHP Adalar ilçe örgütü ve zabıtaların tahliye kararı yokken TÜGVA Gençlik Merkezi’ni işgal ettiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi: “Amaçları TÜGVA’lı gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk bozmaya devam edeceğiz. Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi ve devlet içine sızmış FETÖ’cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz.” Sakarya Orhan Gazi Camii, Edirne Selimiye Camii, İzmir Bilal Saygılı Camii ve Bursa Ulu Camii’de de bir araya gelen il temsilcileri, namaz kıldıktan sonra camiler önünde basın açıklaması yaparak Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere tepki gösterdiler.