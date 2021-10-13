TÜGVA yalanı ortaya çıkınca rezil oldu! Barış Yarkadaş'a tokat gibi cevap

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CHP'li Barış Yarkadaş, TÜGVA'yı yalanı ile hedef almak isterken, kendisini rezil etti.

İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yahya Kılıç hakkında, twitter hesabından yalan bir bilgi paylaşan CHP'li Yarkadaş, "TÜGVA Hatay İl Başkanı Yahya Kılıç da iki yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne atanmış. Kayda girsin diye yazdım... Rezalet görülsün diye yazdım." dedi.

'Gurur duyardım ama yapmadım'

Sosyal medya hesabından Barış Yarkadaş'ın yalanına anında cevap veren Yahya Kılıç, şunları yazdı:

"Ortada bir rezalet olduğu doğrudur; sizin yalanı meslek edinmiş olmanız büyük bir rezalettir. TÜGVA İl Başkanlığı yapmış olmaktan gurur duyardım ancak hiç bir zaman böyle bir görevde bulunmadım. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kılıç'ın cevabı ile neye uğradığını şaşıran Yarkadaş, mesajı anında silerek, özür dileme inceliğinde de bulunmadı. CHP'li Yarkadaş, ikinci paylaşımında, "İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yahya Kılıç, TÜGVA Başkanlığı yapmadığını isim benzerliği olduğunu açıklamış." ifadelerini kullandı.