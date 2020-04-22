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Kültür - Sanat

TÜGVA Şiir Okuma Yarışması Türkiye ikincisi Hisarcık’tan

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Cevdet Demirtaş, TÜGVA Şiir Okuma Yarışması Türkiye ikincisi oldu.

2020-04-22 12:26:37 -
TÜGVA Şiir Okuma Yarışması Türkiye ikincisi Hisarcık’tan

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Cevdet Demirtaş, TÜGVA Şiir Okuma Yarışması Türkiye ikincisi oldu.


Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ülke genelinde Ortaokullar arasında düzenlemiş olduğu "Şiir Evde, Şiirini Seç ve Seslendir" adlı şiir yarışmasında Dereköy Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Cevdet Demirtaş, Mehmet Akif Ersoy’un “Ordunun Duası” şiiriyle Türkiye 2.si oldu.


Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, TÜGVA’nın “Şiir Evde Şiirini Seç ve Seslendir” adlı yarışmada öğrencileri Cevdet Demirtaş’ın Türkiye ikincisi olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Kılıç,” Öğrencimiz hem ilimizi, hem ilçemizi, hem de okulumuzu en güzel şekilde temsil etmiştir. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır. Okuduğu şiirden etkilenmemek mümkün değil. Başarıları daim olsun. Öğrencimiz Cevdet’e ve yarışma sürecinde ona destek ve yardımcı olan başta ailesi ile öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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