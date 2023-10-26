TÜGVA binasına bombalı saldırı davasında flaş gelişme! Karar verildi
İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan TÜGVA binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan Besra Yalçın’ın davası karara bağlandı. Tutuklu sanık Besra Yalçın toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan TÜGVA binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan Besra Yalçın’ın davası karara bağlandı. Tutuklu sanık Besra Yalçın toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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