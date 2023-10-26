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Gündem TÜGVA binasına bombalı saldırı davasında flaş gelişme! Karar verildi
Gündem

TÜGVA binasına bombalı saldırı davasında flaş gelişme! Karar verildi

Yeniakit Publisher
2023-10-26 15:59:00 - 2023-10-26 16:10:34

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan TÜGVA binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan Besra Yalçın’ın davası karara bağlandı. Tutuklu sanık Besra Yalçın toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan TÜGVA binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan Besra Yalçın’ın davası karara bağlandı. Tutuklu sanık Besra Yalçın toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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