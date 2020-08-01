TÜGŞAV şehitler ve ailelerle bayramlaştı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yönetim kurulu üyeleri ile Cebeci Asri Mezarlığında şehitler ve şehit ailelerini ziyaret ettikten sonra konuşan Aylar, “Şehitliklerimizde bu özel günlerde duygular birbirine karışıyor. Vakıf olarak bu vatan için bedel ödeyen, biz evlatlarımızla rahat bayram yaşayalım diye evlatlarını şehit veren ailelerimizin ellerini aziz Türk milleti adına öptük. Her özel günde olduğu gibi şehitlerimizin şahidi olarak buradayız. Çünkü biz sayısız şehitlerimizin sayesinde bugün bayramlar yaşayabiliyoruz. Vakfımıza resmi yollardan kurban bağışı yapan vatandaşlarımızın kurbanlarını aziz şehitlerimizin isimleriyle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Bunu sadece Ankara’da değil, ülke genelinde yapacağız. Bunu yaparken dinimizin emri olduğu üzere ‘sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.’ Tüm milletimize sesleniyorum. Bu özel günlerde lütfen bir şehit ailesini ya da bir gaziyi ziyaret edin” dedi.