Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş..
Nereden icab etti bilmiyorum, Osman Kavala’yı ziyaret etmek istediğini, Adalet Bakanı’na aktarmış.
Tuğrul bey milletvekili olduğu için, ziyarette bir sorun çıkarılmamış.
Hazır milletvekili sıfatı devam ediyor iken..
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Tuğrul beye sorsak..
Cezaevindekileri ziyaret takvimine, Sivas mazlumlarını da ekler mi?
Osman Kavala, daha şunun şurasında 2007’den sonra cezaevinde..
Oysa 1993’den beri, cezaevinde olan Sivas mazlumları, dinlenmeye, sorunlarını not etmeye daha layık kişiler değil mi?
Tuğrul bey, “Yok bana Sivas mazlumları yaramaz” diyorsa..
Avrupa’nın tartıştığı isimleri ziyaret etmem lazım” diyorsa..
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