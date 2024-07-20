  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!
Siyaset

Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 10:24:00 -
Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş..

Nereden icab etti bilmiyorum, Osman Kavala’yı ziyaret etmek istediğini, Adalet Bakanı’na aktarmış.

Tuğrul bey milletvekili olduğu için, ziyarette bir sorun çıkarılmamış.

Hazır milletvekili sıfatı devam ediyor iken..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tuğrul beye sorsak..

Cezaevindekileri ziyaret takvimine, Sivas mazlumlarını da ekler mi?

Osman Kavala, daha şunun şurasında 2007’den sonra cezaevinde..

Oysa 1993’den beri, cezaevinde olan Sivas mazlumları, dinlenmeye, sorunlarını not etmeye daha layık kişiler değil mi?

Tuğrul bey, “Yok bana Sivas mazlumları yaramaz” diyorsa..

Avrupa’nın tartıştığı isimleri ziyaret etmem lazım” diyorsa..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

İlk kez konuştu! Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Sinan Ateş mesajı
İlk kez konuştu! Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Sinan Ateş mesajı

Siyaset

İlk kez konuştu! Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Sinan Ateş mesajı

AK Partili vekil Osman Kavala’yı ziyaret edecek! "Gerçek millilik bu"
AK Partili vekil Osman Kavala’yı ziyaret edecek! “Gerçek millilik bu”

Siyaset

AK Partili vekil Osman Kavala’yı ziyaret edecek! “Gerçek millilik bu”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23