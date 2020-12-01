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Dünya Tuğgenerali öldürmüştü! Esed'in kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı
Dünya

Tuğgenerali öldürmüştü! Esed'in kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı

Suriye'de binlerce insanın katili Beşşar Esed'in kuzeni Süleyman Esed, trafikte tartıştığı tuğgenerali öldürmekten aldığı 20 yıllık cezayı tamamlamadan hapisten çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:48:00 -
Tuğgenerali öldürmüştü! Esed'in kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı

Suriye basınında yer alan haberlerde, Beşşar Esed'in amcasının oğlu Süleyman Esed'in, Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i öldürmekten aldığı 20 yıllık hüküm süresinin 5. yılında serbest bırakıldığı ifade edildi.

Haberlerde, Süleyman Esed'in hapisten çıkarılmasına halkın tepkili olduğu belirtiliyor.

Süleyman Esed, 5 yıl önce Lazkiye kentinde trafikte tartıştığı Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i ateşli silahla öldürmüştü.

Cinayetin işlendiği Lazkiye kentinde yaşayan vatandaşlar, Süleyman Esed'in idam cezasına çarptırılmasını istemişti.

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