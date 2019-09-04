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Tuğgeneral Özfindan’dan veda ziyaretleri

Jandarma Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, veda ziyaretlerine başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:01
Tuğgeneral Özfindan’dan veda ziyaretleri

Jandarma Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, veda ziyaretlerine başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.Van İl Jandarma Komutanlığını başarılı bir şekilde sürdüren Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atandı. Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Van İl Jandarma Komutanlığına atandı. Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanan Tuğgeneral Özfidan, veda ziyaretlerine başladı. Özfidan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin ardından, kendilerini ziyarete gelen Özfidan paşaya teşekkür eden Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, "Bugün Van İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Yavuz Özfidan paşamız federasyonumuza gelerek bizlereveda ziyaretinde bulundu. Yeni görev yerinde başarılar diliyoruz. Yolunuz acık olsun güzel insan. Bizler sizdenrazıydık Allah’ ta sizden razı olsun Paşam. Allah’a emanet olun" dedi.



Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ın özgeçmişi;


1968 yılında Eskişehir’de doğdu.1986 yılında Işıklar Askeri Lisesi, 1990 yılında Kara Harp Okulu, 1991 yılında Piyade Okulu, 1992 yılında Jandarma Subay Okulundan mezun oldu. 2009 yılında; Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimlerinde Yüksek Lisans derecesi aldı. İtalya Carabinieri Subay okulu, Kara Harp Akademisinde kurslar gördü. 1992-2000 yılları arasında Bölük ve İlçe Jandarma Komutanı olarak; Niğde, Ankara ve Van’da çeşitli görevlerde bulunmuş, 2000-2007 yılları arasında Genelkurmay Bşk.Iığı bünyesinde Ankara ve Diyarbakır’da Proje Geliştirme ve Analiz Değerlendirme Subaylığı, 2007-2011 yılları arasında İstanbul Tak.J.Komd. Alayı Hrk. Eğt.Ks.Amirliği ve Tunceli Dent.ve Değ.Bşk.Iığı, 2011-2017 yılları arasında Burdur, Hakkari ve Muğla İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmış, 21 Temmuz 2017 tarih 2017/285 sayılı Kararname ile Tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Van İl Jandarma Komutanı olarak atanmış, son atama kararname ileAsayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Dilek Özfidan ile evli olup iki çocuk babasıdır. Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:01
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