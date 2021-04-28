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Gündem Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklama: Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın?
Gündem

Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklama: Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın?

Müslüman olmasının ardından sürekli hedef haline getirilen eski manken Tuğçe Kazaz, tekel bayileri üzerinden yapılan algıya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 14:55:00 -
Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklama: Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın?

3 haftalık tam kapanmada uygulanacak içki yasağı bazı algıcıları rahatsız etti. Tuğçe Kazaz, tekel bayilerinin kapatılmasına ilişkin gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Türkiye, Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek tam kapanmaya gitme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.

Karar sonrası "alkol yasaklanıyor" ve "kişisel haklara müdahale ediliyor" şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma süreçlerinde birçok ülkede alkol satışı ve tüketiminin kısıtlanması veya yasaklanmasına yönelik karar alınıyor.

"Bize ayık gezmek haram diyorsanız..."

Tuğçe Kazaz, "19 gün ayık gezecekler diye yeri göğü inletip 'Şeriat mı geliyor?' diyorlar:) Korkmayın şeriat gelmez. Hem şeriat sizin gibi insanları ne yapsın? Herkes hak ettiği şekilde yönetilir ve yaşar ama yok 'Bize ayık gezmek haram' diyorsanız hala serbest gidip alın." dedi.

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