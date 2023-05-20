Tuğçe Kazaz'dan bomba Erdoğan tespiti!

Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, sosyal medyada da bazı videolar gündem olmaya devam ediyor. Onlardan biri de Tuğçe Kazaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerinin bilinmediğini belirten Kazaz, "Bugün Erdoğan LBGT'yi destekleseydi, PKK devletinin kurulmasına izin verseydi yani CHP'nin yaptıklarını yapıyor olsaydı siz onları el üstünde taşırdınız." ifadelerini kullandı.

"Bu algıdan çıkın" diyerek çağrıda bulunan Kazaz, "Adam sadece Müslüman olduğu için nefret ve düşmanlıkla indirmeye çalışıyor." dedi.