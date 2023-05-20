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Sosyal Medya Tuğçe Kazaz'dan bomba Erdoğan tespiti!
Sosyal Medya

Tuğçe Kazaz'dan bomba Erdoğan tespiti!

Yeniakit Publisher
2023-05-20 22:56:00 - 2023-05-20 23:03:41

Sosyal medyadan bir video paylaşımı yapan Tuğçe Kazaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, sosyal medyada da bazı videolar gündem olmaya devam ediyor. Onlardan biri de Tuğçe Kazaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerinin bilinmediğini belirten Kazaz, "Bugün Erdoğan LBGT'yi destekleseydi, PKK devletinin kurulmasına izin verseydi yani CHP'nin yaptıklarını yapıyor olsaydı siz onları el üstünde taşırdınız." ifadelerini kullandı.

"Bu algıdan çıkın" diyerek çağrıda bulunan Kazaz, "Adam sadece Müslüman olduğu için nefret ve düşmanlıkla indirmeye çalışıyor." dedi.

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