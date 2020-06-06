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Spor

Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç yeniden VakıfBank'ta

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:34:48 -
Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç yeniden VakıfBank'ta

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, altyapısında yetişen ve bu sezonu kiralık olarak AtlasGlobal Yeşilyurt'ta geçiren oyuncuları Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç'ı yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızda yetişen ve geçtiğimiz sezonu AtlasGlobal Yeşilyurt’ta kiralık geçiren oyuncularımız Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç 2020-2021 sezonunda yeniden sarı-siyahlı formayı giyecek. Ayça ve Tuğba'ya nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."

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