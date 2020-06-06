Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç yeniden VakıfBank'ta
İSTANBUL (AA) - VakıfBank, altyapısında yetişen ve bu sezonu kiralık olarak AtlasGlobal Yeşilyurt'ta geçiren oyuncuları Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç'ı yeniden kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Altyapımızda yetişen ve geçtiğimiz sezonu AtlasGlobal Yeşilyurt’ta kiralık geçiren oyuncularımız Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç 2020-2021 sezonunda yeniden sarı-siyahlı formayı giyecek. Ayça ve Tuğba'ya nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."