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Tuğba Ekinci'nin Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci, övgüler yağdırdı. Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

28 Mayıs 2019 Salı 21:23
Tuğba Ekinci'nin Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak övgü yağdırdı.

Erdoğan'a övgü

YSK'nın İstanbul kararı sonrası CHP'nin şaibeli adayı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkan gezi zekalı ünlüleri eleştiren Tuğba Ekinci, Erdoğan'a olan yakınlığını her fırsatta dile getiriyor. Şarkıcı son olarak Erdoğan'ın çay içerken çekilen fotoğrafını "Karizmatik çıkmış sayın Cumhurbaşkanımız" notuyla paylaştı.

Tuğba Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:23
  1. İstanbul
  2. Tuğba Ekinci
  3. YSK
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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  • MUAZMUAZ6 sa önce
    Dünyanın kabullendiği bir lider!...Gel gör ki içimizdeki bizden gözükenler kabullenmedi bir türlü.

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