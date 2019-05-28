Tuğba Ekinci'nin Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı Sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci, övgüler yağdırdı. Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak övgü yağdırdı. Erdoğan'a övgü YSK'nın İstanbul kararı sonrası CHP'nin şaibeli adayı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkan gezi zekalı ünlüleri eleştiren Tuğba Ekinci, Erdoğan'a olan yakınlığını her fırsatta dile getiriyor. Şarkıcı son olarak Erdoğan'ın çay içerken çekilen fotoğrafını "Karizmatik çıkmış sayın Cumhurbaşkanımız" notuyla paylaştı. Tuğba Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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