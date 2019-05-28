Tuğba Ekinci'nin Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı
Sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci, övgüler yağdırdı. Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.28 Mayıs 2019 Salı 21:23
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak övgü yağdırdı.
Erdoğan'a övgü
YSK'nın İstanbul kararı sonrası CHP'nin şaibeli adayı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkan gezi zekalı ünlüleri eleştiren Tuğba Ekinci, Erdoğan'a olan yakınlığını her fırsatta dile getiriyor. Şarkıcı son olarak Erdoğan'ın çay içerken çekilen fotoğrafını "Karizmatik çıkmış sayın Cumhurbaşkanımız" notuyla paylaştı.
Tuğba Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.
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