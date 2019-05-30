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Tuğba Ekinci'den İmamoğlu paylaşımı: Alın size...

Seçim sürecinde Başkan Erdoğan'a destek açıklamalarında bulunan Tuğba Ekinci, CHP'li İmamoğlu'nun bir vatandaşı tokatlamasına tepki göstererek, ''İnsanları tanımadan çok şımarttınız alın size İmamoğlu bu mu çok sabırlı çok kültürlü" dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:14
Tuğba Ekinci'den İmamoğlu paylaşımı: Alın size...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdıran Tuğba Ekinci'den Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri geldi. Ekinci'nin İmamoğlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Tuğba Ekinci, daha önce YSK'nın İstanbul kararından sonra Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimleri eleştirmiş ve o ünlüler için fare benzetmesi yapmıştı. Ekinci, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür de dilemişti. Sosyal medya hesabından sıklıkla Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, övgüler yağdırıyor.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü yağdırdığı paylaşımıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, şimdi de İmamoğlu hakkında bir paylaşım yaptı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyaretinde bir vatandaşla girdiği tartışma gündem olmuştu. Ekinci, bunun üzerine sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

Tuğba Ekinci Instagram'ın hikaye bölümünde de ''İnsanları tanımadan çok şımarttınız alın size İmamoğlu'' diyerek Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri de sert eleştirdi.

Ekinci'nin ikinci paylaşımı ise şu şekildeydi: ''İnsanları tanımadan çok şımarttınız alın size İmamoğlu bu mu çok sabırlı çok kültürlü.''

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:14
  1. İstanbul
  2. Tuğba Ekinci
  3. Ekrem İmamoğlu

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