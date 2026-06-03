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Gündem Tüfekle sokağa çıkıp yoldan geçen 5 kişiyi vurdu
Gündem

Tüfekle sokağa çıkıp yoldan geçen 5 kişiyi vurdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Tüfekle sokağa çıkıp yoldan geçen 5 kişiyi vurdu

Manisa'nın Salihli ilçesinde elinde pompalı tüfekle çıktığı sokakta çevreye rastgele ateş ederek 5 kişiyi yaralayan E.C.Ç., tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Gaziler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında E.C.Ç.'nin, henüz bilinmeyen nedenle eline aldığı pompalı av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açması sonucu vücuduna saçmalar isabet eden N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan E.C.Ç.'yi suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., tutuklandı.

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