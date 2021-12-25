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Yerel Tüfekle oynayan genç yanlışlıkla annesini vurdu
Yerel

Tüfekle oynayan genç yanlışlıkla annesini vurdu

Isparta’da askerden gelen 21 yaşındaki genç evin içinde tüfekle oynadığı sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş almasıyla annesini başından vurup ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, 21 yaşındaki Belya Selçuk’u gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 17:49:00 -
Tüfekle oynayan genç yanlışlıkla annesini vurdu

Senirkent ilçesinde yeni askerden gelen 21 yaşındaki Belya Selçuk ve 50 yaşındaki annesi Havva Selçuk, Senirkent’te ikamet eden kızının evine misafirliğe gittiler.

Bir süre sonra eniştesine ait tüfekle oynamaya başlayan Belya Selçuk, tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu annesi Havva Selçuk’u başından vurdu. Havva Selçuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, 21 yaşındaki Belya Selçuk’u gözaltına aldı.

Olay yerinde gerekli incelemeyi yapan sağlık ekipleri ise Havva Selçuk’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Havva Selçuk’un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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