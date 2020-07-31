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Aktüel

Tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Ölen kişinin yeğeni gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:27:02 -
Tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu dayısının ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kömyatak Yaylası'nda gece saatlerinde C.Ü, evin yakınında gördüğü tilkiyi vurmak için evden tüfek aldı.

C.Ü'nün dışarı çıktığı sırada kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, dayısı Hasan Aksoy'un (43) başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aksoy'un cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Şüpheli yeğen jandarma tarafından gözaltına alındı.

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