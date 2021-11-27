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Yerel Tüfeği temizlerken hem kendisini hem de arkadaşını...
Yerel

Tüfeği temizlerken hem kendisini hem de arkadaşını...

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'i (32) yaraladı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Mecdeldin Elasker'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:00:00 -
Tüfeği temizlerken hem kendisini hem de arkadaşını...

Olay, öğle saatlerinde, Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Humeydi çalıştığı iş yerinde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla eli tetiğe dokundu. Dolu olan silah ateş aldı, saçmalar kendisine ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'e isabet etti.

Silah sesini duyan esnafın çağırdığı ambulansla 2 yaralı, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Mecdeldin Elasker'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

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