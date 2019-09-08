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Tufan Kansuva'nın kanı yerde kalmadı!

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olmasının ardından başlatılan operasyonlarla ilgili Bakan Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

08 Eylül 2019 Pazar 12:30
Tufan Kansuva'nın kanı yerde kalmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirtti.

Mekanın cennet olsun

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:30
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Mardin
  3. Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva
  4. Ankara
  5. şehit

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