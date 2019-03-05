Tufan Ergenç: "Obezite ameliyatlarından sonra tat, koku hassasiyetleri bilinen durum"

Bariatrik cerrahi sonrasında tat ve kokuda değişimler meydana geldiğini ve bununla bağlantılı olarak da kilo kaybının kolaylaştığını ifade eden Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergeç, "Obezite ameliyatlarından sonra tat, koku ve yiyeceklere karşı gelişen hassasiyet bilinen bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre, hastaların yüzde 97’si tüp mide ameliyatı sonrası koku, tat ve yiyecek seçimlerinden en az birinin değiştiğini deneyimlemiştir" dedi.

Bariatrik cerrahi sonrasında tat ve kokuda olduğu gibi yeme alışkanlıklarının da değişim gösterebildiği ve bazı hastaların yiyeceklere karşı hassaslaştığı bilgisini veren Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergeç, önemli açıklamalar yaptı. Ergenç, "Merkezi sinir sistemi, beyin ve gastrointestinal sistem arasında; açlık, özlem ve doygunluk mesajlarını iletir. Mideden parça alındığında bir insanın tat koku ve tokluk hissini etkileyen mesajları ileten siniler de durumdan etkilenir. En bilinen ve rapor edilen değişimler tatlı, ekşi ve fast food’ları içermektedir. Kilo kaybetmenin bir insanın bu mesajlara olan hassasiyetini artırdığı ve bunun sadece az miktarda yemek yedikten sonra daha kolay hissedildiği düşünülmektedir. Bunların yanı sıra tatlı yiyeceklerin modu değiştiren etkisinin de azalacağına ve yiyecekleri tüketirken dikkat etme alışkanlığının da bu doğrultuda yavaşça unutulup gideceğini ortaya çıkaran araştırmalar da mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Düşük karbonhidratlı, düşük yağlı, yüksek proteinli gibi devam eden sayısız farklı diyet türü olduğunu; ancak hangisinin kesin olarak kilo kaybı için uygun olduğunun bilinmediğini söyleyen Ergenç, "Bariatrik cerrahi; ciddi ve hastalık derecesinde kilo problemi olan kişilerin prosedürler sonucu kilo kaybetmesinde yardımcıdır. Ameliyat sonrasında her diyet herkese uygun olacak diye bir kaide yoktur; daha öncede bahsettiğim gibi kişiye özel program belirlenmelidir. Örneğin; bazı hastalar protein karışımlarındaki tatlandırıcılara karşı aşırı hassasiyet geliştirebilir ve bu da ameliyattan sonra sadece sıvı diyet yapabilen hastalar için sorun teşkil edebilir. Eğer bu olursa, hasta diyet gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için mutlaka doktoru ile konuşmalıdır" dedi.

Değişen hormonlar kilo kaybına yardımcı

Ameliyat sonrasında vücuttaki hormonlarda da değişimler olduğuna değinen Ergenç, "Ghrelin açlıkta önemli rol oynayan bir hormondur. Düşük kalori alımı ve kilo kaybı, insanlara açlık hissi veren açlık hormonu Ghrelin üretiminin artmasına neden olmaktadır. Bunun tersi biçimde bariatrik cerrahi sonucu kilo kaybı ise Ghrelin üretiminin kısıtlanmasını sağlamakta ve buna bağlı olarak açlık ile yiyecek alımı bu süreçte azalma göstermektedir. Bir diğer önem arz eden hormon ise tokluk hissi ile bağlantılı olan leptindir. Bu, bağırsak ve beyin arasında bir insanın ne kadar dolu olduğu hakkındaki mesajları iletir ve kalorilerin yakılıp yakılmadığını veya yağ olarak depolanıp depolanmadığını belirler. Bahsi geçen her iki hormondaki değişiklik ameliyattan sonraki dönemde kilo kaybı adına önemli etkiler göstermektedir. Bu değişimlerin kesin nedenleri tam olarak hala net değildir ancak araştırmacılar, dalgalanan bağırsak hormonlarının ve bunun sinir sistemindeki etkilerinin rol oynadığından şüphelenmektedir" ifadelerini kullandı.