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Tudor: 4 gün oldu ve bu çok normal

Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Igor Tudor, İtalyan ekibi Udinese'nin başında ilk maçına çıktı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
Tudor: 4 gün oldu ve bu çok normal

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Udinese başında ilk maçında Benevento ile 3-3 berabere kaldı.

"MILAN'I MAĞLUP EDEN TAKIM..."

Son dakikada Bacary Sagna'dan yedikleri golle 3-3 berabere kalmalarını değerlendiren Tudor, "Futbol böyle bir oyun. Bazen böyle şeyler olur. Juventus'a karşı iyi direnen, Milan'ı mağlup eden bir takımla karşılaştık. 5 dakika daha dayanmalıydık ancak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ 4 GÜN OLDU"

Ligde 11 maçlık mağlubiyet serisinin sona ermiş olmasına vurgu yapan Tudor, "Özlediğimiz puanı aldık. 11 yenilgi sonrasında bir bunalım olması çok normal. Bunun üzerinde çalışmıştım. Inter maçına daha iyi hazırlanacağız. Bu maçta beğenmediğim şeyler vardı ama takıma geleli 4 gün oldu ve bu çok normal" şeklinde konuştu.

Benevento ile 3-3 berabere kalan Udinese, 35 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 34 puanla 14. sırada bulunuyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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