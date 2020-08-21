TÜDKİYEB ile MAKÜ küçükbaş hayvancılık için iş birliği yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) küçükbaş hayvancılıkta iş birliği yapma kararı aldı.

TÜDKİYEB'den yapılan açıklamaya göre, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'i ziyaret etti.



Çelik, burada yaptığı konuşmada, MAKÜ ile ortak akıl çalışması yaptıklarını belirterek, "Çalışmamızdan iş birliği kararı çıktı. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli küçükbaş hayvancılığı destekliyor. Bize ne görev verilirse yapmaya hazırız. Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin geleceğidir. Bu topraklar küçükbaş hayvancılığa uygundur." ifadelerini kullandı.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile üniversite ve kırsal iş birliğini sağlamak istediklerini vurgulayan Çelik, "Bu çerçevedeki projeler pilot bölgelerle tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak sadece Burdur ile sınırlı olmayacak. Köyden şehre değil şehirden köye göçü sağlamalı, insanları kırsalda tutarak üretimi artırmalıyız. MAKÜ ile iş birliği içinde çalışacağız. Amacımız ülkemize hizmet etmek, tarım ve hayvancılıkta uygulanan politikalardan üreticimizin yararlanmasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, hayvancılıkta verimlilik ve kalitenin artırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hayvan ıslahını tamamlamak zorundayız. Atadan babadan kalma yöntemlerle hayvancılığımızı geliştiremeyiz. Üniversitelerle iş birliği yapmamız şart. Çalışmalarımızı üniversitelerle ortaklaşa yapmak istiyoruz. Başta 'iyi sürü' olmak üzere hayvancılığımıza, ekonomimize katkı sağlamak için ortak çalışma yapmaya karar verdik."

- Üniversiteden "İyi Sürü Belgesi"

MAKÜ Rektörü Korkmaz da TÜDKİYEB ile iş birliği halinde "İyi Sürü Belgesi" veren akreditasyon kurumu haline gelmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu belgeye sahip olanların teşviklerde de öncelik almasını sağlamalıyız. Çiftlik Belgelendirme Sistemi geliştirdik. 175 kriter belirledik. 20 civarında çiftliği belgelendirdik. Belgelerimizi altın, gümüş, bronz olarak sınıflandırdık. Bu belgeyi alanlara 'İyi Sürü Belgesi' veriyoruz. Bu belgeyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için iş birliğine hazırız. Belgeyi TÜDKİYEB ile birlikte verebiliriz." ifadelerini kullandı.



