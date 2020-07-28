TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kurbanlıkta tercih küçükbaştan yana kullanılmalı"

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kurbanlıkta tercih küçükbaştan yana kullanılmalı, küçükbaş hayvancılık bu toprakların hem geçmişi hem de geleceği. Halkımız, küçükbaştan vazgeçmesin." ifadesini kullandı.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede 37,3 milyonu koyun, 11,2 milyonu keçi olmak üzere 48,5 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişi başına bir küçükbaş hayvan olmasına yönelik talimatı bulunduğunu anımsatan Çelik, nüfus artışı da hesaba katılarak küçükbaş hayvan sayısının 90-100 milyona çıkarılması gerektiğini aktardı. Çelik, şunları kaydetti:

"Hayvan sayısının artırılmasının yolu, meraların ıslahından, küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin artırılarak sürdürülmesinden, bitkisel üretim yapma imkanı olmayan alanların mera kapsamına alınmasından, atıl durumdaki hazine arazilerinin yem bitkileri ekimine ayrılmasından, çoban sorununun çözümünden geçiyor."

- "Küçükbaş hayvancılık daha fazla kazandırıyor"

Çelik, küçükbaş hayvancılığın karlı bir alan olduğuna dikkati çekerek, "TÜİK verilerine göre inek sütüne kıyasla koyun sütü yüzde 88,3, keçi sütü yüzde 71,8, sığır etine nazaran koyun eti yüzde 14,3, keçi eti yüzde 4,5 daha pahalı. Rakamlar da gösteriyor ki küçükbaş hayvancılık yapmak üreticimize daha fazla kazandırıyor." ifadesini kullandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde küçükbaş et tüketiminin arttığına işaret eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Son yıllarda küçükbaşa yönelme var. Çünkü, insanlar daha sağlıklı beslenmek istiyor. Küçükbaş hayvan etinden daha sağlıklısı yok. Çünkü besiye alınmıyor. Küçükbaş eti ve sütü daha fazla tüketilmeli. Türkiye'nin kırmızı et açığı bu yolla rahatlıkla kapatılabilir.

Kurbanlıkta tercih küçükbaştan yana kullanılmalı, küçükbaş hayvancılık bu toprakların hem geçmişi hem de geleceği. Halkımız, küçükbaştan vazgeçmesin. Kurban ibadetinin koç kurban edilerek başladığını unutmamalıyız."



