TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, kurban satış alanında açıklamalarda bulundu:

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, geçen yıl 2,7 milyon küçükbaş kurbanlık kesildiğini belirterek, "Bu yıl bu sayı en az 300 bin artar. Hatta 1 milyon artışla kesilecek kurbanlık sayısının 3,7 milyona kadar çıkabileceğini hesaplıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Ankara Yenimahalle'deki Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanını ziyaret etti, yetiştiricilerin sorunlarını dinledi.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, kurbanlıklarla ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını, oluşacak talebin çok üzerinde kurbanlık küçükbaş hayvan bulunduğunu ifade etti.

Kurbanlığa ayrılan küçükbaş sayısının 138 ülkenin koyun ve keçi sayısından fazla olduğunu kaydeden Çelik, yetiştiricilerin 6,5 milyar liralık 5 milyon küçükbaşı bayram için hazır ettiğini belirtti.

Çelik, bu yıl kesilecek küçükbaş sayısının geçen yılın çok üzerinde olacağına işaret ederek, şunu kaydetti:

"Geçen yıl 2,7 milyon küçükbaş kurbanlık kesilmişti. Bu yıl bu sayı en az 300 bin artar. Hatta 1 milyon artışla kesilecek kurbanlık sayısının 3,7 milyona kadar çıkabileceğini hesaplıyoruz. Çünkü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kutsal topraklara hac farizasını yerine getiremeyecek olan hacı adaylarımız da ülkemizde kurban kesimi yapacak."

- Küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 10 artabilir

İl birliklerinden veri aldıkları ve teknik elemanların hayvan pazarlarını düzenli olarak takip ettiği bilgisini veren Çelik, "Şu an için kurbanlık koyunda fiyatlar 1050-1500 lira arasında değişiyor. Koyunda ortalama fiyat 1300 lira dolaylarında. Keçide bu rakam 1000-1100 lira arasında değişiyor. Tabii hem koyunda hem de keçide hayvanın koç, teke olmasına, vasfına göre fiyatlar yükseliyor. İyi bir koçta fiyat 3 bin-3 bin 500 liraya kadar çıkıyor." ifadesini kullandı.

Çelik, artan yem maliyetleri ve salgın sürecinin birtakım olumsuz etkileri göz önüne alındığında küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10 civarında artabileceğini, söz konusu artışın illere göre farklılık gösterebileceğini belirtti.