0553 313 94 23

TÜDEMSAŞ iç ve dış piyasaya yük vagonu pazarlayacak

Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi AŞ’nin (TÜDEMSAŞ) iç ve dış piyasaya yük vagonu pazarlayacağını bildirdi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:05
TÜDEMSAŞ iç ve dış piyasaya yük vagonu pazarlayacak

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında TÜDEMSAŞ’ı ziyaret ederek, Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu’ndan gerçekleştirdikleri projeler, devam eden ve planlanan çalışmalar ile ilgili brifing aldı. TÜDEMSAŞ olduğunu vurgulayan Gül, “Bu önemli sanayi kuruluşu ülkemizin 2023 ve 2035 vizyonunda ortaya konan demiryolu hedefleri çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve ülkemizin demiryolu ağında yer alan yük vagonlarının yaşları ve teknik özelliklerini dikkate alarak, sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçları çerçevesinde, yeni ve teknolojik vagonların üretilmesine öncelik vermektedir” ifadelerini kullandı.

Gül, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattındaki yük taşımalarında da TÜDEMSAŞ’ın imzasının görüldüğüne dikkati çekerek, “Vagon üretimi ve bakım-onarımı açısından Avrupa Birliği ve çeşitli uluslararası örgütlerin istediği teknik kriterleri sağlamaya dönük başlatılan sertifikasyon süreçlerini başarı ile tamamlayan TÜDEMSAŞ, Avrupa’nın en iddialı yük vagonlarını üretmeye ve yabancı lojistik şirketlerin dikkatini çekmeye başlamış, pek çok ülke burada üretilen vagonları kullanmayı seçmiştir” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:05
  1. Kars
  2. Sivas Valiliği
  3. TÜDEMSAŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu kez de imam hatiplere saldırdı!
    1. Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu..
    2. ABD'den 'K. Kore yeni balistik füze..
    3. İYİ Parti'deki tiyatro ifşa oldu:..
    4. Ermenistan'dan küstah Türkiye çıkışı!..
    5. Taksiciden korkunç görüntü! Yanına..
    6. Adana'da sosyal medyadan terör..
    7. 18 günde toplam 1 ton 239 kilo esrar..
    8. Ankara Üniversitesi taban puanları 2018
    9. İlk kez toplanacak YAŞ'ta dikkat çeken..
    10. Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    12. Edirne'de yakalanacağını anlayan..
    13. CHP'de gözler perşembe gününe çevrildi!
    14. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    15. Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
    16. KYK geri ödeme kredi borçları..
    17. Adnan Oktar'ın adamı Bahadır Köseoğlu..
    18. Kerkük Vilayet Meclisi Başkanına..
    19. 3 kız kardeş bir olup mafya olan..
    20. Yunan basınından bomba iddia:..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018