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Spor

Tuchel'den İstanbul açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Chelsea'nin teknik direktörü Tuchel, İstanbul'a kupayı kazanmaya gittiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 02:39:00 -
Tuchel'den İstanbul açıklaması

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Chelsea finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Frank Lampard'ın yerine geldikten sonra Chelsea'ye seviye atlatan teknik direktör Thomas Tuchel, geçen sezonki finalini bu sezon da tekrarladı. Geçtiğimiz sezon PSG ile finale çıkan Alman teknik adam, Real Madrid'i 2-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam "Kazanmayı hak ettik. İlk yarı zordu, rakibin birçok pozisyonu vardı ve bu bizi zor durumda bıraktı. İkinci yarıda erken gol bulduk. Şimdi eleştiri zamanı değil. Fantastik bir başarı ve takıma büyük tebrikler. Henüz bitmedi. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. İstanbul'a kazanmak için gidiyoruz" dedi.

Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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