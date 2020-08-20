TÜBİTAK’tan sanayiye teknoloji transferi

Buna göre, kurum tarafından geliştirilen “Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine” ve “Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı” yapma bilgisi TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak, basit lisanslama yöntemiyle teknoloji transfer bedeli karşılığında 7 yıllığına transfer edilecek. Kurum tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilecek.