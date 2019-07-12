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TÜBİTAK’tan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin öğretim üyelerine destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK)Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin iki farklı projesi için destek olacağı bildirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:28
TÜBİTAK’tan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin öğretim üyelerine destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK)Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin iki farklı projesi için destek olacağı bildirildi.


KSBÜ-TÜBİTAK, “1002 Programı” kapsamında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Azmi Yerlikaya ve Dr. Öğretim Üyesi Emrah Tümer’in iki farklı projesi için destek olacak. Sağlık Üniversitesi öğretim üyeleri kanser tedavisi için yerli ve yeni ilaç adayı bor içeren sodyum butirat türevlerini sentezleyerek kanser hücreleri üzerindeki etkilerini araştıracaklar. İkinci proje olarak ise prostat kanseri hücrelerinde ilaç direnç mekanizmalarını inceleyecekler.


Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Azmi Yerlikaya, yeni bor katkılı bileşiklerin sentezlenerek farklı kanser hücrelerinde etkilerinin araştırılacak olmasının dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olan ülkemiz için önemli olduğuna işaret etti.


Yerlikaya, “ Bu tarz çalışmaların bor elementi konusunda farkındalığın artması için katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Diğer projemizde ise kanserde kemoterapi esnasında geliştirilen ilaç direnç mekanizmalarını araştırmayı hedefliyoruz. Kanser tedavisinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri hastaların ilk etapta kemoterapiye yanıt verirken ilerleyen dönemlerde ilaçlara karşı direncin gelişmesidir. Bu nedenle tedavinin sonlandırılması veya farklı yöntemler ile tedaviye devam edilmesi gerekmektedir. Bu projemizle kanser ilaçlarından bortezomib dirençli prostat kanseri hücrelerinde ilaç direncine yol açan sebepleri araştırmak istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:28
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