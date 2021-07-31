  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa’nın Doğu Akdeniz Planı!
Türkiye o ülkeye mayın temizleme aracı ihraç edecek
Fenerbahçe Alman ekibini yendi
Yahudi provokatörler yine Filistinlilerin zeytin ağaçlarına saldırdı
Ekonomi TÜBİTAK’tan 537 projeye destek
Ekonomi

TÜBİTAK’tan 537 projeye destek

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı “Ar-Ge, Patent, Sürdürülebilirlik, Yeşil Mutabakat ve Yüksek Teknoloji Konularında TÜBİTAK Politikaları ve Sanayimiz” ana gündemiyle çevrim içi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:21:00 -
TÜBİTAK’tan 537 projeye destek

Etkinliğin açılışında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Sanayide Sürdürülebilir Çözümler için Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

AR-GE’ye 46 milyar TL

Türkiye’de Ar-Ge harcamasının yaklaşık 46 milyar lira olduğunu ve bunun yüzde 64,2’sinin özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Mandal, TÜBİTAK olarak sanayi sektörünü daima desteklediklerini anlattı. Mandal, 2050’ye kadar net karbondioksit salımlarının sıfırlanmasına yönelik yarışın 3 bin 70 firmanın katılımıyla başladığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: “TÜBİTAK TEYDEB 1.501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı 2021 yılı 1. çağrılarının güncel sonuçlarına göre 537 projenin desteklenmesine karar verildi. Bu çağrılara Yeşil Mutabakat önceliklerini de ekledik. TÜBİTAK olarak geçen yıldan itibaren gündeme aldığımız Yeşil Mutabakat, tüm destek programlarımızı yatayda kesiyor. Özel sektörü daima destekliyoruz. Gelecek dönemde süreçleri daha da iyileştireceğiz. Tamamlanan her bir projeyi gelecek yıllarda da periyodik incelemeye devam edeceğiz. Böylece onlara yeni katkılar da sunmayı planlıyoruz.”

“Teşvik programı üretime olumlu yansıyor”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, salgınla birlikte dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm sürecinin hız kazandığını, ülkelerin yenilikçi çözümler için bilimsel çalışmalara ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla ağırlık verdiğini anlattı. Bahçıvan, düşük katma değerli geleneksel bir üretim yapısını sürdürerek küresel rekabette yer alınamayacağının altını çizdi. Türkiye için orta gelir tuzağı ve düşük büyümenin artık kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bahçıvan, “Türkiye güçlü sanayi ülkesi olmak için üretimde niteliği artırmak zorunda. Bunun için bilim ve teknolojiyi üretime taşıyarak, Ar-Ge ile tüm üretim ve hizmet süreçlerinde teknoloji içeriğinin yükseltilmesine odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi teknoloji üslerinden biri haline getirecek Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinde TÜBİTAK’ın önemine değinen Bahçıvan, kurumun 2000’den bu yana sürekli artan ArGe Teşvik Programı kapsamında atılan doğru adımların sanayi üretimine de olumlu yansıdığını bildirdi. Bahçıvan, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında son 3 yıldır özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji gruplarında umut veren bir ilerleme gördüklerini kaydederek, bu artışın geleceğe ilişkin umut verdiğini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay