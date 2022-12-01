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Ekonomi TÜBİTAK yüzlerce personel istihdam edecek
Ekonomi

TÜBİTAK yüzlerce personel istihdam edecek

TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alımı için duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 13:46:00 -
TÜBİTAK yüzlerce personel istihdam edecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; gerekli şartları taşıyan adayların başvurularını 22.12.2022 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. TÜBİTAK, başvurular için gerekli koşulları, diğer detaylar ve süreçleri kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer verdi. Bu kapsamda işe alınacak 311 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) İş Başvurularını TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

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