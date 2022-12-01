TÜBİTAK yüzlerce personel istihdam edecek
TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alımı için duyuru yaptı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; gerekli şartları taşıyan adayların başvurularını 22.12.2022 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. TÜBİTAK, başvurular için gerekli koşulları, diğer detaylar ve süreçleri kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer verdi. Bu kapsamda işe alınacak 311 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) İş Başvurularını TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız