  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak
Ekonomi

TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak

Yeniakit Publisher
2020-11-02 08:51:27 -
TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak

ANKARA (AA) - TÜBİTAK'ın çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 18, Ahiler ve İzmir kalkınma ajanslarında görevlendirilmek üzere de toplam 10 personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge personeli, 5 teknisyen ve 1 memur istihdam edilecek.

Memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere de 1 teknisyen alınacak. Başvurular, 6 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan, Ahiler Kalkınma Ajansı çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 4, İzmir Kalkınma Ajansı da 6 personel alacak.

Ahiler Kalkınma Ajansının 2 uzman personel, 1 destek uzmanı ve 1 hukuk müşavirini kapsayan alımı için 30 Kasım-11 Aralık, İzmir Kalkınma Ajansının 3 uzman personel, 1 iç denetçi ve 2 destek personelinden oluşan alım planı kapsamında da 23 Kasım-4 Aralık döneminde "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden başvuru yapılabilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı
Dünya

Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Şuşa şehrini güney cephesinden kuşattı.
Şapka düştü kel göründü! Provokatörün kimliği şaşırttı
Gündem

Şapka düştü kel göründü! Provokatörün kimliği şaşırttı

İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya hesabından İzmir'de yaşayanlara ilişkin provokasyon kokan bir paylaşımda bulunan şahsın kimliği şaşı..
Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım
Gündem

Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve birçok CHP'li ismin kıyafetlerini diken terzi yamağı Barbaros Şansal, İzmir'de 62 kişinin ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay