TÜBİTAK ve ATASAM’dan savunma sanayiinde iş birliği

Erzurum’da yapımı süren ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesini yürüten Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile TÜBİTAK’a bağlı Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi (UZAY) arasında, DAG ve savunma sanayisini de kapsayan iş birliği protokolü İstanbul’da imzalandı.

Protokol ile ülkenin Milli Teknoloji Hamlesi için iş birliği yapılacak.

ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, protokol ile iki kurum arasında altyapısal kaynaklar ve deneyimlerden faydalanılmasının amaçlandığını ifade etti. UZAY Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu ise Türkiye’de optik alanında çalışan sınırlı insan kaynağının azlığına dikkat çekerek artırılması gerektiğini söyledi.